«Северная компания» рассказала о плюсах самого высокого жилого дома Рязани

«Северная компания» завершила строительство первого корпуса ЖК «Паруса» на Солотчинском шоссе. 99% квартир в нем уже купили, рассказали в пресс-службе компании.
Говоря о преимуществах нового дома, застройщик отметил, что он расположен в десяти минутах от центра города, а также в двух километрах от пляжа и мест рыбалки.
«С верхних этажей здания видно Солотчу. Многие двух- и трехкомнатные квартиры в доме эксклюзивны — у них полукруглые внешние стены. Подъезды с холлами просторные и светлые. Большая придомовая территория с зелеными зонами, безопасные детские площадки. Вплотную к ЖК „Паруса“ примыкает плавательный бассейн „Классика“, с другой стороны построят большой торговый центр. Вокруг много торговых точек, ресторанов и кафе», — говорится в сообщении.
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