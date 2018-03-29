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14:09, 29 марта 2018 251
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Рязанка, пятнадцать лет ходившая по судам, получила от губернатора сертификат на новую квартиру

Рязанка, пятнадцать лет ходившая по судам, получила от губернатора сертификат на новую квартиру

Искренняя, не продиктованная политическими интересами благодарность в адрес высокопоставленного чиновника в наши дни явление нечастое. В конце февраля Николай Любимов вручил рязанской дольщице Ларисе Петровой сертификат на двухкомнатную квартиру в одном из строящихся жилых комплексов.

Еще в 2001 году Петрова заключила договор с ООО «Архстрой» на однокомнатную квартиру в жилом доме №46 по улице Гагарина. Его ввели в эксплуатацию в 2003 году. Застройщик отнес чердак к жилой площади и потребовал с рязанки доплату. Женщина из-за отсутствия разрешительной документации и госэкспертизы на перевод чердака в жилую застройку не согласилась и вскоре лишилась приобретенной квартиры, которую позднее даже продали другому лицу.

Кроме того, при строительстве многоэтажки грубо нарушили технологию возведения дымоходов — в 2009 году в одной из квартир от отравления газом погиб человек.

В течение 15 лет Петрова пыталась восстановить свои нарушенные права, в том числе в судебном порядке. Она неоднократно обращалась за решением ее проблемы в органы исполнительной власти Рязани и области. Но лишь после избрания главой региона Николая Любимова дело сдвинулось с мертвой точки.

В конце прошлой недели женщина прислала в адрес редакции RZN.info поражающее своей прямотой и теплотой обращение. Публикуем его с небольшими сокращениями и сохранением авторской стилистики:

«Уважаемая редакция! Прошу вас предоставить нам возможность выразить через ваш сайт слова благодарности губернатору Рязанской области Николаю Викторовичу Любимову.

«Оказались в трудной жизненной ситуации»

17 лет назад мы вложились в долевое строительство и 15 лет с момента сдачи дома с грубыми нарушениями („дома-душегуба“, как писала пресса) я обращалась за помощью к хорошим людям. Но „единственное, что нужно для триумфа зла, это чтобы хорошие люди ничего не делали“ (Эдмунд Берк). В результате оказались без денег и без квартиры — в трудной жизненной ситуации. Долевое строительство и его последствия отняли у нас годы жизни и здоровье. За это время, за эти 15 лет, можно сказать, с победой могли закончиться три Отечественных войны (за четыре года был побежден фашизм).

Но проблема, созданная нам долевым строительством, разрешена только сейчас и только благодаря личному вниманию и участию в этом губернатора. Бесконечные и безрезультатные обращения за помощью во все структуры власти, длящиеся многие годы, наконец-то закончились и пришло время, когда нашей семье предоставлена возможность просто жить. Пришло наконец-то время, когда есть кому сказать слова благодарности. К нам, к нашей семье, вернулась вера в добро, в справедливость, в конце концов вера в государство, вера в то, что в этом государстве нас есть кому защитить, есть кому помочь.

«Мы долго ждали такого губернатора»

Мы долго ждали такого губернатора, который принимает волевые решения во благо людей и мнение нашей семьи разделили многие люди, поздравившие нас. У него очень хорошая работа — помогать людям, и он ее достоин.

Уважаемый Николай Викторович! Примите от нашей семьи — Анатолия Анатольевича, Ларисы Васильевны и Василия Анатольевича — самые искренние слова благодарности, самое сердечное спасибо и низкий поклон за ваше личное внимание к нам и оказанную в трудной жизненной ситуации помощь в приобретении квартиры. Пусть все из того хорошего, что вами намечено сделать в Рязанской области, удалось осуществить. Здоровья вам и успехов в этом.

С уважением, Семья Петровых».


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