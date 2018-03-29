Рязанка, пятнадцать лет ходившая по судам, получила от губернатора сертификат на новую квартиру

Искренняя, не продиктованная политическими интересами благодарность в адрес высокопоставленного чиновника в наши дни явление нечастое. В конце февраля Николай Любимов вручил рязанской дольщице Ларисе Петровой сертификат на двухкомнатную квартиру в одном из строящихся жилых комплексов.

Еще в 2001 году Петрова заключила договор с ООО «Архстрой» на однокомнатную квартиру в жилом доме №46 по улице Гагарина. Его ввели в эксплуатацию в 2003 году. Застройщик отнес чердак к жилой площади и потребовал с рязанки доплату. Женщина из-за отсутствия разрешительной документации и госэкспертизы на перевод чердака в жилую застройку не согласилась и вскоре лишилась приобретенной квартиры, которую позднее даже продали другому лицу.

Кроме того, при строительстве многоэтажки грубо нарушили технологию возведения дымоходов — в 2009 году в одной из квартир от отравления газом погиб человек.

В течение 15 лет Петрова пыталась восстановить свои нарушенные права, в том числе в судебном порядке. Она неоднократно обращалась за решением ее проблемы в органы исполнительной власти Рязани и области. Но лишь после избрания главой региона Николая Любимова дело сдвинулось с мертвой точки.

В конце прошлой недели женщина прислала в адрес редакции RZN.info поражающее своей прямотой и теплотой обращение. Публикуем его с небольшими сокращениями и сохранением авторской стилистики:

«Уважаемая редакция! Прошу вас предоставить нам возможность выразить через ваш сайт слова благодарности губернатору Рязанской области Николаю Викторовичу Любимову.

«Оказались в трудной жизненной ситуации»

17 лет назад мы вложились в долевое строительство и 15 лет с момента сдачи дома с грубыми нарушениями („дома-душегуба“, как писала пресса) я обращалась за помощью к хорошим людям. Но „единственное, что нужно для триумфа зла, это чтобы хорошие люди ничего не делали“ (Эдмунд Берк). В результате оказались без денег и без квартиры — в трудной жизненной ситуации. Долевое строительство и его последствия отняли у нас годы жизни и здоровье. За это время, за эти 15 лет, можно сказать, с победой могли закончиться три Отечественных войны (за четыре года был побежден фашизм).

Но проблема, созданная нам долевым строительством, разрешена только сейчас и только благодаря личному вниманию и участию в этом губернатора. Бесконечные и безрезультатные обращения за помощью во все структуры власти, длящиеся многие годы, наконец-то закончились и пришло время, когда нашей семье предоставлена возможность просто жить. Пришло наконец-то время, когда есть кому сказать слова благодарности. К нам, к нашей семье, вернулась вера в добро, в справедливость, в конце концов вера в государство, вера в то, что в этом государстве нас есть кому защитить, есть кому помочь.

«Мы долго ждали такого губернатора»

Мы долго ждали такого губернатора, который принимает волевые решения во благо людей и мнение нашей семьи разделили многие люди, поздравившие нас. У него очень хорошая работа — помогать людям, и он ее достоин.

Уважаемый Николай Викторович! Примите от нашей семьи — Анатолия Анатольевича, Ларисы Васильевны и Василия Анатольевича — самые искренние слова благодарности, самое сердечное спасибо и низкий поклон за ваше личное внимание к нам и оказанную в трудной жизненной ситуации помощь в приобретении квартиры. Пусть все из того хорошего, что вами намечено сделать в Рязанской области, удалось осуществить. Здоровья вам и успехов в этом.

С уважением, Семья Петровых».