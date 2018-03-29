Рязанец устроил ДТП, чтобы не пропускать машину на узкой дороге. Видео

Рязанец на Toyota устроил ДТП, чтобы не пропускать встречную машину на узкой дороге. Инцидент произошел около 8:00 29 марта у дома №19 по улице Бирюзова.
Запись с видеорегистратора опубликовали в группе «
Вместо того, чтобы отъехать немного назад, водитель иномарки вышел из машины и потребовал владельца регистратора пропустить его. При этом он нецензурно выражался. Получив отказ, мужчина вернулся в машину и въехал прямо в автомобиль, стоявший перед ним.
Как рассказал RZN.info автор видео, ГАИ на место происшествия вызывать не стали. Рязанцы разъехались, когда убедились, что автомобили не получили повреждений. Позже мужчина связался в собеседником RZN.info в соцсетях и извинился перед ним.