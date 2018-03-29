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13:36, 29 марта 2018 509
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Рязанец устроил ДТП, чтобы не пропускать машину на узкой дороге. Видео

Рязанец устроил ДТП, чтобы не пропускать машину на узкой дороге. Видео

Рязанец на Toyota устроил ДТП, чтобы не пропускать встречную машину на узкой дороге. Инцидент произошел около 8:00 29 марта у дома №19 по улице Бирюзова.

Запись с видеорегистратора опубликовали в группе «Подслушано у водителей в Рязани». На кадрах видно, что автор поста ехал вдоль дома. Выехать со двора ему помешала Toyota, поворачивающая к пятиэтажке.

Вместо того, чтобы отъехать немного назад, водитель иномарки вышел из машины и потребовал владельца регистратора пропустить его. При этом он нецензурно выражался. Получив отказ, мужчина вернулся в машину и въехал прямо в автомобиль, стоявший перед ним.

Как рассказал RZN.info автор видео, ГАИ на место происшествия вызывать не стали. Рязанцы разъехались, когда убедились, что автомобили не получили повреждений. Позже мужчина связался в собеседником RZN.info в соцсетях и извинился перед ним.


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