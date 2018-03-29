Рязанец напился и застрелил брата жены

В Рязани осудили 68-летнего мужчину, который застрелил брата жены. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московского района.
Установлено, что в ноябре 2017 года пенсионер выпил и поссорился с шурином. Злоумышленник взял из-под кровати обрез, который хранил дома незаконно, и выстрелил пострадавшему в голову, отчего тот скончался на месте.
В отношении рязанца возбудили уголовные дела по части 1 статьи 105, части 1 статьи 222 УК РФ. Ему назначили наказание в виде десяти лет заключения в исправительной колонии строгого режима.
Приговор суда вступил в законную силу.