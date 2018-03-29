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18:01, 29 марта 2018 779
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Рязанец напился и застрелил брата жены

Рязанец напился и застрелил брата жены

В Рязани осудили 68-летнего мужчину, который застрелил брата жены. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московского района.

Установлено, что в ноябре 2017 года пенсионер выпил и поссорился с шурином. Злоумышленник взял из-под кровати обрез, который хранил дома незаконно, и выстрелил пострадавшему в голову, отчего тот скончался на месте.

В отношении рязанца возбудили уголовные дела по части 1 статьи 105, части 1 статьи 222 УК РФ. Ему назначили наказание в виде десяти лет заключения в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда вступил в законную силу.


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