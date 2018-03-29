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18:44, 29 марта 2018 132
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Преступность среди рязанских подростков снизилась на 50% — Любимов

Преступность среди рязанских подростков снизилась на 50% — Любимов

Преступность среди рязанских подростков снизилась на 50% в 2017 году. Об этом рассказал губернатор Николай Любимов на координационном совещании по обеспечению правопорядка в Рязанской области, сообщили на сайте регионального правительства.

В сообщении отметили, что уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, краж, противоправных действий, связанных с алкоголем и наркотиками.

По словам главы региона, этого удалось добиться «за счет совершенствования системы предупредительных мер, реализации профильных программ, постоянного внимания к соблюдению прав детей и профилактике семейного неблагополучия».

Любимов также подчеркнул, что необходимы дополнительные усилия, в том числе по совершенствованию проводимой в этом направлении работы.


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