Преступность среди рязанских подростков снизилась на 50% — Любимов

Преступность среди рязанских подростков снизилась на 50% в 2017 году. Об этом рассказал губернатор Николай Любимов на координационном совещании по обеспечению правопорядка в Рязанской области, сообщили на
В сообщении отметили, что уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, краж, противоправных действий, связанных с алкоголем и наркотиками.
По словам главы региона, этого удалось добиться «за счет совершенствования системы предупредительных мер, реализации профильных программ, постоянного внимания к соблюдению прав детей и профилактике семейного неблагополучия».
Любимов также подчеркнул, что необходимы дополнительные усилия, в том числе по совершенствованию проводимой в этом направлении работы.