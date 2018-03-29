На рязанских автобусах и троллейбусах висела неоплаченная реклама. Об этом сообщается в письменном отчете контрольно-счетной палаты за 2017 год, предоставленном в городскую думу.
На транспортных средствах на безвозмездной основе размещалась информация, которая не относилась к социальной рекламе и должна была оплачиваться.
За проверяемый период (2017 год) недополученный доход предприятий составил примерно 122,9 тысяч рублей.
Отмечается, что «УРТ» и «Автоколонна № 1310» не оформляют документы, подтверждающие факт размещения рекламы и ее демонтажа с бортов транспортных средств.