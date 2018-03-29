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17:29, 29 марта 2018 480

«МегаФон» назвал самые «цифровые» города Рязанской области

«МегаФон» назвал самые «цифровые» города Рязанской области

Компания «МегаФон» проанализировала статистику использования мобильного интернета среди абонентов Рязанской области и составила рейтинг самых «качающих» районов.

Аналитики компании отметили, что трафик в сетях растет с каждым месяцем. За последний год объем скачиваемой информации в сетях 4G «МегаФона» увеличился в три раза. При этом доля абонентов, предпочитающих пользоваться именно скоростным 4G интернетом, составляет уже более 66%.

«Рязань занимает лидирующую позицию среди всех городов области по объему скачиваемой информации. В среднем в сутки при помощи мобильного интернета „МегаФона“ рязанцы загружают около 16 ТБ трафика, что по объему сравнимо с шестью тысячами фильмов в отличном качестве. Следом в рейтинге идут Сасово (1 ТБ/сутки), Касимов (0,9 Тб/сутки) и Михайлов (0,8 Тб/сутки)», — говорится в сообщении.

В рейтинге городов с самыми стремительными темпами роста трафика лидером является Касимов — за год объем данных в сетях вырос здесь почти в семь раз. Вторым в рейтинге стало Рыбное, там трафик вырос в 4,6 раза, за ним Шилово с ростом трафика в 4,2 раза и Сасово — в 3,3 раза.

«Компания «МегаФон напоминает: какими бы ни были потребности абонентов в ежемесячном интернет-трафике и прочих мобильных услугах, подходящее предложение всегда найдется в линейке тарифных планов «Включайся!». Безлимит на мессенджеры, соцсети и популярные музыкальные и видео-приложения — все условия для комфортного онлайн общения, работы и отдыха», — добавили в пресс-службе оператора.

Подробнее о тарифных планах можно узнать на сайте оператора.


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2 дня назад
Проверено. Насколько безопасны рязанские торговые центры

Проверено. Насколько безопасны рязанские торговые центры 7

Корреспондент RZN.info обошел крупнейшие торгово-развлекательные центры Рязани и проверил, смогут ли люди быстро покинуть их в случае пожара.

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