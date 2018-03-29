«МегаФон» назвал самые «цифровые» города Рязанской области

Компания «МегаФон» проанализировала статистику использования мобильного интернета среди абонентов Рязанской области и составила рейтинг самых «качающих» районов.
Аналитики компании отметили, что трафик в сетях растет с каждым месяцем. За последний год объем скачиваемой информации в сетях 4G «МегаФона» увеличился в три раза. При этом доля абонентов, предпочитающих пользоваться именно скоростным 4G интернетом, составляет уже более 66%.
«Рязань занимает лидирующую позицию среди всех городов области по объему скачиваемой информации. В среднем в сутки при помощи мобильного интернета „МегаФона“ рязанцы загружают около 16 ТБ трафика, что по объему сравнимо с шестью тысячами фильмов в отличном качестве. Следом в рейтинге идут Сасово (1 ТБ/сутки), Касимов (0,9 Тб/сутки) и Михайлов (0,8 Тб/сутки)», — говорится в сообщении.
В рейтинге городов с самыми стремительными темпами роста трафика лидером является Касимов — за год объем данных в сетях вырос здесь почти в семь раз. Вторым в рейтинге стало Рыбное, там трафик вырос в 4,6 раза, за ним Шилово с ростом трафика в 4,2 раза и Сасово — в 3,3 раза.
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