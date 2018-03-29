Гордума утвердит стратегию социально-экономического развития Рязани

Гордума будет утверждать стратегию социально-экономического развития Рязани. В четверг 29 марта, депутаты назначили публичные слушания по изменению Устава областного центра.
Согласно проекту, местная администрация займется разработкой и реализацией стратегии социально-экономического развития Рязани, а городская дума будет ее утверждать.
Слушания пройдут 25 апреля в малом зале администрации Рязани (улица Радищева, дом №28). Начало в 16:00. Предложения по проекту будут принимать в кабинете №30 по тому же адресу с 3 по 23 апреля.