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16:28, 28 марта 2018 147
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В Рязанской области подорожали яйца и подешевели огурцы. Мониторинг цен

В Рязанской области подорожали яйца и подешевели огурцы. Мониторинг цен

За прошедшую неделю в Рязанской области больше всего подешевели огурцы — на 5,2% (до 144,65 рубля за килограмм). Мониторинг средних цен предоставил Рязаньстат.

Вновь подорожали морковь — на 11,2% (до 26,39 рубля за килограмм) и яйца — на 6,5% (до 53,44 рубля за десяток).

Регион остался на втором месте в округе по стоимости муки — 34,75 рубля за килограмм. Среди «аутсайдеров» рейтинга Рязанская область оказалась по средним ценам на:

  • масло сливочное — 460,59 рубля за килограмм;
  • пастеризованное молоко — 40,18 рубля за литр;
  • стерилизованное молоко — 57,45 рубля за литр;
  • печенье — 114,54 рубля за килограмм;
  • творог — 221,45 рубля за килограмм.

Рязаньстат отслеживает цены на 40 продуктов.


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4 дня назад
Огурцы, свинина и пачка аспирина

Огурцы, свинина и пачка аспирина

В России рассматривают законопроект о продаже лекарств в продовольственных магазинах.

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