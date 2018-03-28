В Рязанской области подорожали яйца и подешевели огурцы. Мониторинг цен

За прошедшую неделю в Рязанской области больше всего подешевели огурцы — на 5,2% (до 144,65 рубля за килограмм). Мониторинг средних цен предоставил Рязаньстат.
Вновь подорожали морковь — на 11,2% (до 26,39 рубля за килограмм) и яйца — на 6,5% (до 53,44 рубля за десяток).
Регион остался на втором месте в округе по стоимости муки — 34,75 рубля за килограмм. Среди «аутсайдеров» рейтинга Рязанская область оказалась по средним ценам на:
- масло сливочное — 460,59 рубля за килограмм;
- пастеризованное молоко — 40,18 рубля за литр;
- стерилизованное молоко — 57,45 рубля за литр;
- печенье — 114,54 рубля за килограмм;
- творог — 221,45 рубля за килограмм.
Рязаньстат отслеживает цены на 40 продуктов.