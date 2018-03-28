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13:06, 28 марта 2018 809
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В Рязани презентовали новые «экологичные» автобусы. Фото

В Рязани презентовали новые «экологичные» автобусы. Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В среду, 28 марта, в Автоколонне №1310 компания «ГАЗ» презентовала пять новых моделей автобусов. Машины осмотрели начальник городского управления транспорта Сергей Кулик, руководители муниципальных, коммерческих перевозчиков и журналисты.

Первую модель «Вектор Next», которая работает на природном газе, передали муниципальному перевозчику еще месяц назад. Машину пустили по 98 маршруту и раскрасили в стиле рязанского бренда.

«Сейчас мы его только обкатываем, осматриваем на пассажировместимость, количество потребляемого газа», — рассказал Кулик. По его словам, рязанцы уже высказали пожелание оборудовать в маршрутке конструкцию для перевозки маломобильных групп.

Директор по продажам компании «Русские автобусы» Дмитрий Мастаев отметил, что представленная линейка автобусов «соответствует всем требованиям безопасности комфорта». «Все автобусы можно оборудовать кондиционерами, системой информирования пассажиров, есть возможность перевозки инвалидов, они могут работать как на дизельном топливе, так и на этом на природном газе», — сказал он.

Также на выставке представили автобус «Вектор Next» для маломобильных групп, который может вместить до 49 пассажиров, и «Вектор» вместимостью до 64.

Помимо маршруток «ГАЗ» представил автобусы для муниципальных перевозчиков. Модель «КАВЗ» работает на природном газе и оборудована конструкцией для подъема в автобус на инвалидной коляске. Она же есть и на полунизкопольном «ЛиАЗе», который работает на дизельном топливе. Вместимость автобусов до 84 и 73 человек соответственно.

Как отметил Кулик, рязанская автоколонна пока не рассматривает возможность приобретения таких моделей. «У нас уже есть техника, приобретенная в лизинг, поэтому рассчитывать на покупку новой можно только после завершения оплаты нынешней», — подчеркнул он.

После знакомства с техникой рязанские коммерческие перевозчики смогут ее протестировать, а в дальнейшем — приобрести.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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