В аварии с троллейбусом на Московском шоссе пострадала женщина. Об этом сообщили на
ДТП
Пассажирку легковой машины доставили в больницу, откуда после осмотра ее отпустили.
Фото группы «
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В аварии с троллейбусом на Московском шоссе пострадала женщина. Об этом сообщили на
ДТП
Пассажирку легковой машины доставили в больницу, откуда после осмотра ее отпустили.
Фото группы «
© RZN.info
|
← предыдущая новостьРязанцев попросили помочь в поисках 17-летнего жителя Подмосковья
|
cледующая новость →В Рязанской области подорожали яйца и подешевели огурцы. Мониторинг цен
Клубный дом премиум-класса «Легенда Горького» строится на улице Горького.