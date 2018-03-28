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16:44, 28 марта 2018 105
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В аварии с троллейбусом на Московском шоссе пострадала женщина

В аварии с троллейбусом на Московском шоссе пострадала женщина

В аварии с троллейбусом на Московском шоссе пострадала женщина. Об этом сообщили на сайте регионального УМВД.

ДТП произошло в среду, 28 марта, около торгового центра «Премьер». Автомобиль Volkswagen столкнулся с троллейбусом №9.

Пассажирку легковой машины доставили в больницу, откуда после осмотра ее отпустили.

Фото группы «Подслушано у водителей Рязани» «ВКонтакте»


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