В феврале водители маршруток нарушали правила на 35% реже, чем в январе. Информация об этом
По данным Госавтоинспекции, в феврале маршрутчики 571 раз нарушили ПДД. В январе автоинспекторы зафиксировали 876 нарушений.
На совещании в депо №3 МУП «Управление Рязанского троллейбуса» руководству фирм-перевозчиков напомнили о необходимости соблюдения норм порядка посадки и высадки пассажиров, а также обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности в связи с проведением ЧМ-2018 года.
Напомним, за последние два дня в Рязани произошло три аварии с участием маршруток. В ДТП на улице Октябрьской
Фото Дмитрия Матвеева