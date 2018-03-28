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17:35, 28 марта 2018 218
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В феврале рязанские маршрутчики нарушали правила на 35% реже — автоинспекция

В феврале рязанские маршрутчики нарушали правила на 35% реже — автоинспекция

В феврале водители маршруток нарушали правила на 35% реже, чем в январе. Информация об этом появилась на сайте городской администрации в среду, 28 марта.

По данным Госавтоинспекции, в феврале маршрутчики 571 раз нарушили ПДД. В январе автоинспекторы зафиксировали 876 нарушений.

На совещании в депо №3 МУП «Управление Рязанского троллейбуса» руководству фирм-перевозчиков напомнили о необходимости соблюдения норм порядка посадки и высадки пассажиров, а также обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности в связи с проведением ЧМ-2018 года.

Напомним, за последние два дня в Рязани произошло три аварии с участием маршруток. В ДТП на улице Октябрьской пострадали десять человек, на улице Новой — трое. В аварии на улице Ленина никто травм не получил.

Фото Дмитрия Матвеева


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