Рязанский «Сельхоз» провел для школьников конференцию и олимпиаду по информатике

В марте Рязанский агротехнологический университет имени Костычева продолжил реализовывать «Программу по информатике и информационным технологиям для школьников».
Так, вуз провел олимпиаду по информатике для 9-11 классов, участниками которой стали 128 учеников из 21 школы города. Как рассказали в пресс-службе агроуниверситетва, с большей частью предложенных заданий участники олимпиады справились.
Кроме того, в «Сельхозе» прошла конференция по цифровой экономике, где представили восемь докладов и наградили победителей олимпиады.
«В настоящее время мир вступает в эпоху цифровой экономики, которая кардинально изменяет ситуацию. Жить и быть вне цифровой экономики в современных условиях невозможно. И чем раньше вы это поймете, тем более будете успешны во многих сферах жизнедеятельности», — сказал школьникам ректор университета Николай Бышов.