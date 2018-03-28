Рязанские полицейские задержали двух наркодилеров. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В Касимове оперативники остановили автомобиль Lada Рriora, в салоне которого обнаружили марихуану. Позже в гараже 45-летнего владельца машины сотрудники полиции изъяли каннабис. Всего мужчина хранил 125 граммов наркотиков.
В Ижевском Спасского района сотрудники полиции задержали 36-летнего местного жителя. В его доме оперативники обнаружили 115 граммов марихуаны. Мужчина ранее уже был судим за незаконный оборот наркотиков.
В обоих случаях возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 228 УК РФ, по которой злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.