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15:58, 28 марта 2018 579
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Рязанские полицейские задержали двух наркодилеров

Рязанские полицейские задержали двух наркодилеров

Рязанские полицейские задержали двух наркодилеров. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В Касимове оперативники остановили автомобиль Lada Рriora, в салоне которого обнаружили марихуану. Позже в гараже 45-летнего владельца машины сотрудники полиции изъяли каннабис. Всего мужчина хранил 125 граммов наркотиков.

В Ижевском Спасского района сотрудники полиции задержали 36-летнего местного жителя. В его доме оперативники обнаружили 115 граммов марихуаны. Мужчина ранее уже был судим за незаконный оборот наркотиков.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 228 УК РФ, по которой злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.


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