Рязанцы продолжают нести цветы и игрушки в память о погибших в Кемерове

Рязанцы продолжают нести цветы к зданию филармонии в память о погибших на пожаре в Кемерове. В среду, 28 марта, «место памяти» посетили целые делегации из региональных и муниципальных органов власти, работники предприятий, учащиеся академии ФСИН, студенты и школьники образовательных учреждений.
Почтить память жертв трагедии пришли и семьи с детьми, а также отдельные неравнодушные горожане.
Вместе со своими студентами на возложение цветов пришел ректор РязГМУ Роман Калинин. Он выразил уверенность, что люди будут приходить не только сегодня: «Это действительно та боль, которая всем нам выпала. Говорить безумно трудно, я честно даже не знаю, как говорить. Но это боль, которая должна сделать нас сильнее. Мы должны сделать определенные выводы, но, к сожалению, вот такой дорогой ценой. Такие трагедии должны объединять нацию, а не разъединять. Не нужно искать здесь каких-то политических и иных моментов. Мы должны становиться лучше, чтобы такого больше не повторилось никогда».
Напомним, во вторник, 27 марта, около областной филармонии