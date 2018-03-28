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9:45, 28 марта 2018 373
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Под Казанью вспыхнула фура с рязанскими номерами

Под Казанью вспыхнула фура с рязанскими номерами

Под Казанью вспыхнула фура с рязанскими номерами. Всего на автостоянке загорелись три большегруза, передает «Татар-Информ».

Инцидент произошел в ночь на среду, 28 марта, на 790-м километре трассы М7. Загорелись кабина и тент фуры DAF с номерами Рязанской области, фура Volvo из Вологодской области, а также грузовик MAN из Мордовии.

Отмечается, что в результате пожара серьезно пострадал 54-летний водитель одного из большегрузов, с ожогами 65 процентов тела его госпитализировали.

По предварительной версии, возгорание произошло из-за неисправности механизмов одного из транспортных средств.


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Проверено. Насколько безопасны рязанские торговые центры

Проверено. Насколько безопасны рязанские торговые центры 5

Корреспондент RZN.info обошел крупнейшие торгово-развлекательные центры Рязани и проверил, смогут ли люди быстро покинуть их в случае пожара.

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