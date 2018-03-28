Под Казанью вспыхнула фура с рязанскими номерами. Всего на автостоянке загорелись три большегруза, передает «
Инцидент произошел в ночь на среду, 28 марта, на 790-м километре трассы М7. Загорелись кабина и тент фуры DAF с номерами Рязанской области, фура Volvo из Вологодской области, а также грузовик MAN из Мордовии.
Отмечается, что в результате пожара серьезно пострадал 54-летний водитель одного из большегрузов, с ожогами 65 процентов тела его госпитализировали.
По предварительной версии, возгорание произошло из-за неисправности механизмов одного из транспортных средств.