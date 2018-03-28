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18:29, 28 марта 2018 211
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Нелегалу дали год колонии за попытку дать взятку клепиковскому участковому

Нелегалу дали год колонии за попытку дать взятку клепиковскому участковому

Нелегалу дали год колонии за попытку дать взятку клепиковскому участковому. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В начале ноября прошлого года гражданин Узбекистана положил на стол участкового одиннадцать тысяч рублей, чтобы тот не составлял на него протокол за незаконное пребывание на территории страны. Участковый от взятки отказался и сообщил о взятке в дежурную часть.

Клепиковский райсуд признал иностранца виновным в совершении преступления по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ. Его приговорили к году исправительной колонии общего режима. Одиннадцать тысяч рублей конфисковали в пользу государства.


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1 день назад
Проверено. Насколько безопасны рязанские торговые центры

Проверено. Насколько безопасны рязанские торговые центры 6

Корреспондент RZN.info обошел крупнейшие торгово-развлекательные центры Рязани и проверил, смогут ли люди быстро покинуть их в случае пожара.

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