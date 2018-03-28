Нелегалу дали год колонии за попытку дать взятку клепиковскому участковому. Об этом
В начале ноября прошлого года гражданин Узбекистана положил на стол участкового одиннадцать тысяч рублей, чтобы тот не составлял на него протокол за незаконное пребывание на территории страны. Участковый от взятки отказался и сообщил о взятке в дежурную часть.
Клепиковский райсуд признал иностранца виновным в совершении преступления по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ. Его приговорили к году исправительной колонии общего режима. Одиннадцать тысяч рублей конфисковали в пользу государства.