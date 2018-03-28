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10:38, 28 марта 2018 429
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Экс-сотруднику ГИБДД отказали в досрочном освобождении из рязанской колонии

Экс-сотруднику ГИБДД отказали в досрочном освобождении из рязанской колонии

Экс-сотруднику ГИБДД отказали в УДО из рязанской колонии. Об этом сообщили на сайте Рязанского областного суда.

Мужчину осудили в 2013 году за взятки и превышение должностных полномочий к семи годам и девяти месяцам лишения свободы и со штрафом 1,8 млн рублей.

Осужденный, отбывая наказание в Скопинском районе, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, указав, что отбыл 2/3 срока, исправился, полностью раскаялся в содеянном, имеет стабильное примерное поведение.

Районный суд установил, что мужчина во время пребывания в колонии несколько раз нарушал режим и не предпринимает никаких мер для оплаты штрафа, в ходатайстве об Удо отказал.

Осужденный подал апелляцию, но Рязанский областной суд ее не удовлетворил.


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18 часов назад
Проверено. Насколько безопасны рязанские торговые центры

Проверено. Насколько безопасны рязанские торговые центры 6

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