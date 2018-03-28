Экс-сотруднику ГИБДД отказали в досрочном освобождении из рязанской колонии

Экс-сотруднику ГИБДД отказали в УДО из рязанской колонии. Об этом сообщили на
Мужчину осудили в 2013 году за взятки и превышение должностных полномочий к семи годам и девяти месяцам лишения свободы и со штрафом 1,8 млн рублей.
Осужденный, отбывая наказание в Скопинском районе, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, указав, что отбыл 2/3 срока, исправился, полностью раскаялся в содеянном, имеет стабильное примерное поведение.
Районный суд установил, что мужчина во время пребывания в колонии несколько раз нарушал режим и не предпринимает никаких мер для оплаты штрафа, в ходатайстве об Удо отказал.
Осужденный подал апелляцию, но Рязанский областной суд ее не удовлетворил.