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13:45, 27 марта 2018 898
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В соцсетях появились призывы к однодневному бойкоту торговых центров 1

В соцсетях появились призывы к однодневному бойкоту торговых центров

В соцсетях появились призывы к однодневному бойкоту рязанских торговых центров. Соответствующие сообщения опубликовали в соцсети «ВКонтакте».

«Призываем объявить 31 марта бойкот всем ТЦ! Откажитесь в этот субботний день от визита в них», — говорится в сообщении.

Этой акцией рязанцы хотят напомнить владельцам торговых центров «о ценности человеческой жизни».

Горожане также потребовали, чтобы владельцы «отчитались «не на бумажке» перед жителями города, провели учебные эвакуации с участием СМИ и общественности и «открыто показали свою готовность к ЧП».

«Вызов брошен! Бойкотируйте ТЦ 31 марта в память о погибших людях в ТЦ «Зимняя вишня». Передайте дальше это обращение. Вместе — мы сможем все! Молчать нельзя».

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в воскресенье, 25 марта. Глава МЧС Владимир Пучков сообщил о 64 погибших.


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