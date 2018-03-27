В соцсетях появились призывы к однодневному бойкоту торговых центров

В соцсетях появились призывы к однодневному бойкоту рязанских торговых центров. Соответствующие сообщения опубликовали в соцсети «ВКонтакте».
«Призываем объявить 31 марта бойкот всем ТЦ! Откажитесь в этот субботний день от визита в них», — говорится в сообщении.
Этой акцией рязанцы хотят напомнить владельцам торговых центров «о ценности человеческой жизни».
Горожане также потребовали, чтобы владельцы «отчитались «не на бумажке» перед жителями города, провели учебные эвакуации с участием СМИ и общественности и «открыто показали свою готовность к ЧП».
«Вызов брошен! Бойкотируйте ТЦ 31 марта в память о погибших людях в ТЦ «Зимняя вишня». Передайте дальше это обращение. Вместе — мы сможем все! Молчать нельзя».
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