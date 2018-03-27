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13:40, 27 марта 2018 846
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В Ряжском районе товарный вагон переломал ноги работнику предприятия

В Ряжском районе товарный вагон переломал ноги работнику предприятия

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Из-за нарушений правил охраны труда в Ряжском районе товарный вагон переломал ноги работнику. Об этом сообщили на сайте регионального СУ СКР.

В январе 2018 года на одном из предприятий Рязанской обаласти при расцепке вагонов произошло их движение. В результате работник, который выполнял из расцепку, получил переломы костей обеих ног.

Отмечается, что причиной, вызвавшей несчастный случай, было «ненадлежащее обеспечение мастером производственного участка безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и использование работника не по специальности».

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 143 УК РФ. Проводится расследование.


© RZN.info

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