В Росгвардии почтили память сотрудников, погибших при исполнении служебного долга

В рязанской Росгвардии почтили память сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, сообщили в пресс-службе.
Во вторник, 27 марта, в День войск национальной гвардии России, на «Аллее Героев» прошли памятные мероприятия.
«Это дань светлой памяти и уважения всем тем, кто не вернулся со служебного задания, кто спас своих сослуживцев ценой собственной жизни. Память о них живет в наших сердцах, ее свято хранят семьи погибших, боевые товарищи. Наш долг — сохранить память о героях и воспитать молодое поколение на их примере, — отметил начальник отдела Росгвардии по Рязанской области полковник полиции Алексей Троицкий.
Пришедшие почтили память минутой молчания и возложили цветы к могилам погибших.