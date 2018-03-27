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18:07, 27 марта 2018 263
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В Росгвардии почтили память сотрудников, погибших при исполнении служебного долга

В Росгвардии почтили память сотрудников, погибших при исполнении служебного долга

В рязанской Росгвардии почтили память сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, сообщили в пресс-службе.

Во вторник, 27 марта, в День войск национальной гвардии России, на «Аллее Героев» прошли памятные мероприятия.

«Это дань светлой памяти и уважения всем тем, кто не вернулся со служебного задания, кто спас своих сослуживцев ценой собственной жизни. Память о них живет в наших сердцах, ее свято хранят семьи погибших, боевые товарищи. Наш долг — сохранить память о героях и воспитать молодое поколение на их примере, — отметил начальник отдела Росгвардии по Рязанской области полковник полиции Алексей Троицкий.

Пришедшие почтили память минутой молчания и возложили цветы к могилам погибших.


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