В двух районах Рязани задержали двух «закладчиков». Видео

В Кальном и Дашково-Песочне задержали двух «закладчиков». Об этом
Полицейские через интернет вышли на 20-летнего юношу и 21-летнюю девушку. Молодые люди не были знакомы, но работали в одном сетевом магазине.
Ранее судимого за мошенничество рязанца задержали на Касимовском шоссе, где он планировал сделать «закладку». В квартире злоумышленника нашли одиннадцать граммов «синтетики». Отмечается, что он сам был под действием наркотиков.
Девушку задержали после того, как она спрятала три грамма «синтетики» в тайники на улицах Тимакова и Большой.
В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере в составе группы лиц). Также в отношении юноши возбудили дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере).