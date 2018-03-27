«Северная компания» проложила первые сто метров улицы Земнухова

«Северная компания» уже проложила первые сто метров улицы, проходящей параллельно Московскому шоссе. В конце февраля городская дума решила назвать ее именем Ивана Земнухова — героя-молодогвардейца из Рязанской области, погибшего в 1943 году.
Первый участок новой улицы проложили по
«Согласно градостроительным планам, улица пересечет реку Трубеж по мосту и выйдет к магазину „Декатлон“, а затем пройдет сзади торгового центра „Премьер“, став таким образом ближайшим дублером Московского шоссе. Именно от улицы Земнухова начнется новый парк длиной более одного км, который „Северная компания“ обустроит вдоль берега Трубежа», — говорится в пресс-релизе.
В новом микрорайоне уже есть две улицы, названные в честь героев Великой Отечественной войны — Александра Полина и Ивана Земнухова.