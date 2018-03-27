Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:08, 27 марта 2018 788

«Северная компания» проложила первые сто метров улицы Земнухова

«Северная компания» проложила первые сто метров улицы Земнухова

«Северная компания» уже проложила первые сто метров улицы, проходящей параллельно Московскому шоссе. В конце февраля городская дума решила назвать ее именем Ивана Земнухова — героя-молодогвардейца из Рязанской области, погибшего в 1943 году.

Первый участок новой улицы проложили по микрорайону «Метропарк», сообщила пресс-служба застройщика жилого комплекса.

«Согласно градостроительным планам, улица пересечет реку Трубеж по мосту и выйдет к магазину „Декатлон“, а затем пройдет сзади торгового центра „Премьер“, став таким образом ближайшим дублером Московского шоссе. Именно от улицы Земнухова начнется новый парк длиной более одного км, который „Северная компания“ обустроит вдоль берега Трубежа», — говорится в пресс-релизе.

В новом микрорайоне уже есть две улицы, названные в честь героев Великой Отечественной войны — Александра Полина и Ивана Земнухова.


© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
15:47, 27 марта 2018
Полосы для общественного транспорта в Рязани хотят сделать уже в этом году
15:08, 27 марта 2018
«Северная компания» проложила первые сто метров улицы Земнухова
13:41, 27 марта 2018
В центре Рязани на четыре дня ограничили движение транспорта
11:31, 27 марта 2018
В среду на нескольких улицах в Солотче отключат свет
11:09, 27 марта 2018
Сервис «Яндекс. Такси» повысил тариф в Рязани 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Три деревни на берегу Цны. Поиски туристических «изюминок» в Шацком районе

Три деревни на берегу Цны. Поиски туристических «изюминок» в Шацком районе

RZN.info составил туристический маршрут, в который не вошел райцентр.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:56, 16 марта 2018 26 525
Микроавтобус «Пикника» столкнулся в лоб с внедорожником. Подробности аварии
14:05, 22 марта 2018 26 105
В рязанскую поликлинику с очередью на улице приехала проверка из регионального минздрава 5
17:36, 15 марта 2018 23 702
Любимов заложил первый камень в рязанский завод по производству колясок. Фото
17:52, 13 марта 2018 21 623
В Сасове женщина умерла после приема у стоматолога 4
12:49, 18 марта 2018 20 867
Лариса Долина проголосовала в Рязани
Все новости
Голосования

Любимый фестиваль или рязанский праздник:

Окончание опроса: 30.03.2018
Архив голосований
Форум