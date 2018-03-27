Рязанский застройщик дважды продал квартиру в несданном доме

Один из рязанских застройщиков дважды продал одну и ту же квартиру в доме, который не был сдан. Об этом сообщила
Известно, что дом №55 по улице Грибоедова должны были сдать в четвертом квартале 2009 года. В сентябре 2008 года рязанская организация заключила договор о долевом строительстве и покупке квартиры №47 стоимостью 2,3 миллиона.
После этого застройщик заключил еще один договор о долевом строительстве, на этот раз с физическим лицом. Рязанцу, который заплатил более миллиона, пообещали сдать квартиру №47 во втором квартале 2011 года.
«До настоящего времени участнику долевого строительства жилое помещение не предоставлено, денежные средства гражданину не возвращены», — говорится в сообщении.
По факту мошенничества возбудили уголовное дело, по которому проводится предварительное следствие.