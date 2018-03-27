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18:03, 27 марта 2018 258

Рязанцев предупредили о наказании за воровство электроэнергии

Рязанцев предупредили о наказании за воровство электроэнергии

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» предупредил рязанцев о наказании за воровство электроэнергии. С начала 2018 года потребители похитили 676 тысяч кВт*ч, причинив ущерб компании более чем в три миллиона рублей. Специалисты обнаружили 167 фактов вмешательства в работу счетчиков для занижения их показателей.

Как рассказали в пресс-службе филиала, сотрудники филиала регулярно проверяют приборы потребителей. «Энергетики располагают достаточным арсеналом технических средств, которые позволяют обнаружить любые манипуляции с приборами учета и схемами подключения к сетям», — говорится в сообщении. В частности, специалисты находят скрытую проводку, могут измерить силу тока, не заходя в дом потребителя, и определить, воздействует ли на счетчик магнит.

«В случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только компенсирует ущерб, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа до 15 тысяч рублей», — отметили в «Рязаньэнерго».

С начала года возбудили уже 40 административных дел по статье 7.19 КоАП РФ «Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти и газа». 18 человек, уличенных в хищении на общую сумму более 145 тысяч рублей, привлекли к административной ответственности. Они погасят долги перед энергоснабжающей организацией и выплатят штрафы.

«От преступных действий энерговоров страдает не только электросетевая компания, но и добропорядочные граждане. В результате хищений энергоресурсов происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника соседей, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров», — подчеркнули в пресс-службе.

Всех, кому известно о воровстве электроэнергии, незаконном подключении к сетям или вмешательстве в работу счетчиков, призвали сообщить об этом в контакт-центр ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по номеру 8-800-100-33-00, по телефону +7 (920) 050-57-77 в Telegram, WhatsApp и Viber или через анонимную форму обратной связи на официальном сайте компании.


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