Приставы взыскали с рязанца штраф за подделку акцизов

Приставы взыскали с рязанца штраф за подделку акцизных марок. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.
Назначенный судом штраф в 15 тысяч рублей мужчина выплачивать не хотел. Тогда пристав-исполнитель обратился в суд с требованием заменить штраф другим видом наказания.
«Чувство страха перед собственным будущим сработало мгновенно — не дожидаясь назначения очередного судебного заседания, осужденный гражданин выплатил штраф в полном объеме», — отметили в пресс-службе.
Пристав принял решение об окончании исполнительного производства.