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20:21, 27 марта 2018 94
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Приставы взыскали с рязанца штраф за подделку акцизов

Приставы взыскали с рязанца штраф за подделку акцизов

Приставы взыскали с рязанца штраф за подделку акцизных марок. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Назначенный судом штраф в 15 тысяч рублей мужчина выплачивать не хотел. Тогда пристав-исполнитель обратился в суд с требованием заменить штраф другим видом наказания.

«Чувство страха перед собственным будущим сработало мгновенно — не дожидаясь назначения очередного судебного заседания, осужденный гражданин выплатил штраф в полном объеме», — отметили в пресс-службе.

Пристав принял решение об окончании исполнительного производства.


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