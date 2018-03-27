Полосы для общественного транспорта в Рязани хотят сделать уже в этом году

Полосы для общественного транспорта в Рязани хотят сделать уже в 2018 году. Во вторник, 27 марта, на заседании комитета по бюджету и налогам рязанской гордумы депутаты рассмотрели
В планах на 2018-2019 годы выделение полос для движения общественного транспорта, модернизация маршруток, автобусов и троллейбусов, а также создание новой маршрутной сети городского пассажирского транспорта.
Создать единую систему диспетчерского управления хотят уже в 2018 году.
На подготовительном этапе планируется организация открытого конкурса на право проведения научно-исследовательской