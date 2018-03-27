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15:47, 27 марта 2018 194
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Полосы для общественного транспорта в Рязани хотят сделать уже в этом году

Полосы для общественного транспорта в Рязани хотят сделать уже в этом году

Полосы для общественного транспорта в Рязани хотят сделать уже в 2018 году. Во вторник, 27 марта, на заседании комитета по бюджету и налогам рязанской гордумы депутаты рассмотрели концепцию развития городского пассажирского транспорта.

В планах на 2018-2019 годы выделение полос для движения общественного транспорта, модернизация маршруток, автобусов и троллейбусов, а также создание новой маршрутной сети городского пассажирского транспорта.

Создать единую систему диспетчерского управления хотят уже в 2018 году.

На подготовительном этапе планируется организация открытого конкурса на право проведения научно-исследовательской работы «Оптимизация и развитие транспортного комплекса города Рязани».


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