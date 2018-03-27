Во вторник, 27 марта, на сайте рязанского правительства опубликовали проект постановления о распределении субсидий на повышение безопасности дорожного движения в регионе.
Согласно документу, новый светофор появится на перекрестке улиц Черновицкой и Гоголя.
Реконструировать светофоры хотят на следующих перекрестах:
- Московского шоссе и улицы Западной;
- улицы Пирогова и проезда Шабулина;
- улиц Островского и Черновицкой;
- улиц Гагарина и Полетаева;
- улиц Гагарина и Черновицкой.
На эти работы выделят 2 763 780 рублей. Еще 3 205 296 рублей планируют потратить на появление двух светофоров в Скопине. Установить один из них местную администрацию