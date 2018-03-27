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16:14, 27 марта 2018 1 100
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На перекрестке в Горроще установят новый светофор, еще на пяти — реконструируют

На перекрестке в Горроще установят новый светофор, еще на пяти — реконструируют

Во вторник, 27 марта, на сайте рязанского правительства опубликовали проект постановления о распределении субсидий на повышение безопасности дорожного движения в регионе.

Согласно документу, новый светофор появится на перекрестке улиц Черновицкой и Гоголя.

Реконструировать светофоры хотят на следующих перекрестах:

  • Московского шоссе и улицы Западной;
  • улицы Пирогова и проезда Шабулина;
  • улиц Островского и Черновицкой;
  • улиц Гагарина и Полетаева;
  • улиц Гагарина и Черновицкой.

На эти работы выделят 2 763 780 рублей. Еще 3 205 296 рублей планируют потратить на появление двух светофоров в Скопине. Установить один из них местную администрацию обязал суд.


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