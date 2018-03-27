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22:51, 27 марта 2018 589
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Автобусы в Рязань будут ездить еще с двух столичных вокзалов

Автобусы в Рязань будут ездить еще с двух столичных вокзалов

Автобусы в Рязань будут ездить еще с двух столичных вокзалов. Об этом сообщил сайт Мосгортранса.

С 3 апреля перевозчик ООО «Славянский экспресс» будет продавать билеты на рейсы «Москва — Рязань» отправлением:

  • с автостанции «Красногвардейская» ежедневно в 06:30, 08:30, 09:30, 11:30, 15:30, 16:30, 17:30 и 23:00;
  • с международного автовокзала «Южные ворота» ежедневно в 06:30, 12:30, 13:30, 19:45 и 21:15.

Автобусы будут приезжать на центральный автовокзал.

Автостанция «Красногвардейская» находится на Ореховом бульваре, владение №24, корпус 1 Г (неподалеку от станции метро «Красногвардейская»). Автовокзал «Южные ворота» расположен по адресу: МКАД, 19-й км, строение №2, владение №20 (на территории ТК «Южные ворота»).


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