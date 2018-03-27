Автобусы в Рязань будут ездить еще с двух столичных вокзалов. Об этом
С 3 апреля перевозчик ООО «Славянский экспресс» будет продавать билеты на рейсы «Москва — Рязань» отправлением:
- с автостанции «Красногвардейская» ежедневно в 06:30, 08:30, 09:30, 11:30, 15:30, 16:30, 17:30 и 23:00;
- с международного автовокзала «Южные ворота» ежедневно в 06:30, 12:30, 13:30, 19:45 и 21:15.
Автобусы будут приезжать на центральный автовокзал.
Автостанция «Красногвардейская» находится на Ореховом бульваре, владение №24, корпус 1 Г (неподалеку от станции метро «Красногвардейская»). Автовокзал «Южные ворота» расположен по адресу: МКАД, 19-й км, строение №2, владение №20 (на территории ТК «Южные ворота»).