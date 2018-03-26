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10:14, 26 марта 2018 669
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Жительницу Новосибирска осудили за попытку сжечь рязанского водителя

Жительницу Новосибирска осудили за попытку сжечь рязанского водителя

Фото: Pixabay.com

Жительницу Новосибирска осудили за попытку сжечь рязанского водителя. Приговор вынес Ряжский районный суд, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Известно, что в июне 2017 года 36-летняя женщина приехала к своей знакомой в Ряжск. После того, как у них закончилось спиртное, гостья отправилась в кафе. Около четырех часов утра она остановила автомобиль и попросила незнакомого мужчину подвезти ее домой.

По пути осужденная попросила притормозить, чтобы купить пива. Водитель в это время решил заправить автомобиль. Женщина не смогла купить алкоголь и начала ругаться с пострадавшим. В ходе ссоры она схватила бутылку с бензином, облила его и подожгла. В результате мужчина получил сильные ожоги лица и тела, но остался жив.

Суд признал жительницу Новосибирска виновной в покушении на убийство и назначил ей наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.


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