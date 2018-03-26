Попавшие в ДТП в Шацком районе автомобили загорелись после столкновения, погиб водитель

В Шацком районе «ГАЗель» и грузовик загорелись после столкновения. Об этом сообщила
Авария
В происшествии погиб водитель «ГАЗели», второго участника ДТП доставили в больницу.
По факту произошедшего проводится проверка.
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Фото: УМВД по Рязанской области
В Шацком районе «ГАЗель» и грузовик загорелись после столкновения. Об этом сообщила
Авария
В происшествии погиб водитель «ГАЗели», второго участника ДТП доставили в больницу.
По факту произошедшего проводится проверка.
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