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14:56, 26 марта 2018 483
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Попавшие в ДТП в Шацком районе автомобили загорелись после столкновения, погиб водитель

Попавшие в ДТП в Шацком районе автомобили загорелись после столкновения, погиб водитель

Фото: УМВД по Рязанской области

В Шацком районе «ГАЗель» и грузовик загорелись после столкновения. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в субботу, 24 марта, около 16:35. По предварительной информации 46-летний житель Тольятти на «ГАЗели» столкнулся с грузовиком Renault с полцприцепом. Оба автомобиля загорелись.

В происшествии погиб водитель «ГАЗели», второго участника ДТП доставили в больницу.

По факту произошедшего проводится проверка.


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