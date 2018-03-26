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10:51, 26 марта 2018 125
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В рязанской школе-интернате уничтожили почти 30 килограммов сливочного масла

В рязанской школе-интернате уничтожили почти 30 килограммов сливочного масла

Фото: Pixabay.com

В рязанской школе-интернате №26 уничтожили почти 30 килограммов сливочного масла. Об этом сообщил сайт Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Масло без необходимых документов в учреждение поставлял индивидуальный предприниматель.

«В связи с отсутствием необходимых документов на продукцию, которая могла быть использована для питания детей, в том числе имеющих врожденные хронические заболевания, сливочное масло было уничтожено», — говорится в сообщении.

Кроме этого, во время проверки в масле нашли жиры немолочного происхождения.

Поставщика оштрафовали на 20 тысяч рублей по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ.


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