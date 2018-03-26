В рязанской школе-интернате уничтожили почти 30 килограммов сливочного масла

В рязанской школе-интернате №26 уничтожили почти 30 килограммов сливочного масла. Об этом
Масло без необходимых документов в учреждение поставлял индивидуальный предприниматель.
«В связи с отсутствием необходимых документов на продукцию, которая могла быть использована для питания детей, в том числе имеющих врожденные хронические заболевания, сливочное масло было уничтожено», — говорится в сообщении.
Кроме этого, во время проверки в масле нашли жиры немолочного происхождения.
Поставщика оштрафовали на 20 тысяч рублей по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ.