В Рязанской области объявили день траура по погибшим в Кемерове

Николай Любимов поручил объявить в Рязанской области день траура. Об этом сообщил
«В знак солидарности с жителями Кемеровской области 27 марта в Рязанском регионе объявлен днем траура в связи с трагическими событиями, произошедшими в торговом центре „Зимняя вишня“ Кемерово», — говорится в сообщении.
Во вторник, 27 марта, в Рязанской области отменят все развлекательные мероприятия и программы. Также внесут изменения в сетку вещания телеканала ТКР.
Напомним, накануне в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня»
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После происшествия рязанские торговые центры
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