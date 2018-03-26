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18:14, 26 марта 2018 915
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В Рязанской области объявили день траура по погибшим в Кемерове

В Рязанской области объявили день траура по погибшим в Кемерове

Николай Любимов поручил объявить в Рязанской области день траура. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

«В знак солидарности с жителями Кемеровской области 27 марта в Рязанском регионе объявлен днем траура в связи с трагическими событиями, произошедшими в торговом центре „Зимняя вишня“ Кемерово», — говорится в сообщении.

Во вторник, 27 марта, в Рязанской области отменят все развлекательные мероприятия и программы. Также внесут изменения в сетку вещания телеканала ТКР.

Напомним, накануне в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел крупный пожар. Погибли 64 человека, пострадали не менее 40.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК. Они уже задержали четверых человек, в том числе руководителя управляющей компании, которая обслуживала ТЦ.

Ранее появилось видео начала пожара. Судя по кадрам, огонь распространился по батутному центру на четвертом этаже ТЦ буквально за минуту.

После происшествия рязанские торговые центры прокомментировали свой уровень готовности к возможным пожарам. Николай Любимов поручил проверить все торгово-развлекательные центры и школы.

Фото vse42.ru


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