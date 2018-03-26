В Рязани отменили режим повышенной готовности. Постановление мэрии опубликовали на сайте горадминистрации.
Особое положение экстренных служб отменили с пятницы, 23 марта.
Напомним,
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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В Рязани отменили режим повышенной готовности. Постановление мэрии опубликовали на сайте горадминистрации.
Особое положение экстренных служб отменили с пятницы, 23 марта.
Напомним,
© RZN.info
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