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11:41, 26 марта 2018 587
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В Рязани отменили режим повышенной готовности

В Рязани отменили режим повышенной готовности

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В Рязани отменили режим повышенной готовности. Постановление мэрии опубликовали на сайте горадминистрации.

Особое положение экстренных служб отменили с пятницы, 23 марта.

Напомним, режим вводили в связи проведением выборов президента России и неблагоприятными погодными условиями.


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