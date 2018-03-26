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13:01, 26 марта 2018 447

Студенты агроуниверситета выступили на фестивале национальных культур

Студенты агроуниверситета выступили на фестивале национальных культур

В воскресенье, 25 марта, иностранные студенты Рязанского агротехнологического университета имени Костычева выступили на открытом фестивале национальных культур «Окский меридиан». На сцену дворца культуры «Приокский» вышли представители разных национальностей, проживающих в области.

Студентка РГАТУ Пертуниа Чеча из ЮАР исполнила песню «Я — африканка» в национальном костюме. Песни на родных языках также исполнили Шамырат Арсланова из Туркменистана и Арген Танабаева из Кыргызтана.

Иуанга Люска Далвон из Конго прочитал рэп на французском языке, а Баргигул Мамадамонова из Таджикистана, завершила программу фестиваля танцем «Памирка».

Всем участникам вечера вручили подарки от спонсоров.


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