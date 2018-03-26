Спустя 73 года. Рязанцу вручили орден его отца

Рязанцу Владимиру Мишаеву вручили орденскую книжку его отца. Ивана Павловича приставили к награде в июне 1945 года, однако он не успел ее получить, сообщает издательство « Пресса ».

Мишаева из села Польное Ялтуново призвали в 1939 году. Во время войны он служил в танковом полку, был трижды ранен. Домой вернулся 1 декабря 1946 года.

За мужество и героизм рязанца наградили двумя орденами Красного Знамени и орденом Славы 3 степени, медалью «За отвагу». Две награды не сразу нашли Мишаева

«Я помню, как отцу вручали второй орден Красной Звезды после войны, в 1947 году, — рассказала его сын Владимир. — Он уже работал в колхозе имени Сталина бригадиром-садоводом, был депутатом местного Совета депутатов. Отец умер рано, в 1953 году, заболев туберкулезом. Я знал, что у него был еще один орден Отечественной войны, который в свое время ему не вручили, но искать по документам было некогда».

Владимир Мишаев работал в системе КГБ СССР. С 1977 по 2002 год находился в четырех срочных загранкомандировках, а в 2003 году ушел в отставку в звании полковника.

«В них (военных документах — прим. ред.) нашел, что 11 июня 1945 года приказом по 34 гвардейскому стрелковому корпусу за ликвидацию банд в Моравии отца представили к ордену Великой Отечественной войны 2 степени, — отметил мужчина. — Несколько раз делал запрос в высшие инстанции, и наконец в архиве этот приказ нашли».