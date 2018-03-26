С ряжских коммунальщиков взыскали 300 тысяч за смерть работника

В Ряжске с предприятия, оказывающих услуги ЖКХ, взыскали 300 тысяч за смерть работника. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.
Мужчина погиб на производстве из-за несчастного случая. Суд постановил взыскать с организации 300 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Чтобы получить деньги, брат погибшего обратился к приставам.
Руководитель предприятия частично погасил долг.
«В целях полного и правильного исполнения решения суда судебный пристав-исполнитель применил меру принудительное исполнения в виде обращения взыскания на право получения денежных средств от потребителей коммунальных ресурсов», — говорится в сообщении.
После этого глава организации перевел оставшуюся сумму.