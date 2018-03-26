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16:59, 26 марта 2018 137
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С ряжских коммунальщиков взыскали 300 тысяч за смерть работника

С ряжских коммунальщиков взыскали 300 тысяч за смерть работника

В Ряжске с предприятия, оказывающих услуги ЖКХ, взыскали 300 тысяч за смерть работника. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Мужчина погиб на производстве из-за несчастного случая. Суд постановил взыскать с организации 300 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Чтобы получить деньги, брат погибшего обратился к приставам.

Руководитель предприятия частично погасил долг.

«В целях полного и правильного исполнения решения суда судебный пристав-исполнитель применил меру принудительное исполнения в виде обращения взыскания на право получения денежных средств от потребителей коммунальных ресурсов», — говорится в сообщении.

После этого глава организации перевел оставшуюся сумму.


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