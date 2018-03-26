Рязанские полицейские задержали «гастролеров», обокравших пенсионерку

Рязанские полицейские задержали жительниц Челябинской области, обокравших пенсионерку. Об этом сообщила
В полицию обратилась соседка женщины после того, как заметила в подъезде дома на улице Островского «подозрительных людей», которые «пытаются продать сомнительный товар». Злоумышленникам удалось зайти в квартиру 90-летней пенсионерки.
Выяснилось, что они предлагали купить пуховые платки, и пожилая женщина пустила их на кухню. Пока двое разговаривали с хозяйковй квартиры, третья осмотрела жилье и похитила золотую цепочку.
Удалось установить, что к краже причастны воры-гастролеры, приехавшие на автомобиле из Челябинской области. Женщина действовали «по известной схеме»: заходили в квартиры пенсионеров под «благовиднми» предлогами. Пока двое общались с пожилыми людьми, их сообщница пыталась найти ценные вещи.
Оказалось, что все задержанные уже судимы за незаконный оборот наркотиков.
В отношении злоумышленниц возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Им грозит до шести лет лишения свободы. Проводится расследование.