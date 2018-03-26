Росгвардия задержала в Рязани подозреваемых в краже автомобильных аккумуляторов

В Рязани задержали подозреваемых в краже автомобильных аккумуляторов. Об этом сообщила пресс-служба региональной Росгвардии.
Аккумулятор пропал из автомобиля, припаркованного около дома №32 по улице Островского. Как выяснили правоохранители, преступление совершила группа лиц. Ранее судимого рязанца 1997 года рождения и жителя Захаровского района 1998 года рождения удалсь задержать.
Подозреваемых передали следственно-оперативной группе.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело, проводится расследование.