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20:00, 26 марта 2018 315
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Росгвардия задержала в Рязани подозреваемых в краже автомобильных аккумуляторов

Росгвардия задержала в Рязани подозреваемых в краже автомобильных аккумуляторов

В Рязани задержали подозреваемых в краже автомобильных аккумуляторов. Об этом сообщила пресс-служба региональной Росгвардии.

Аккумулятор пропал из автомобиля, припаркованного около дома №32 по улице Островского. Как выяснили правоохранители, преступление совершила группа лиц. Ранее судимого рязанца 1997 года рождения и жителя Захаровского района 1998 года рождения удалсь задержать.

Подозреваемых передали следственно-оперативной группе.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, проводится расследование.


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