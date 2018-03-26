Прокуратура проверит рязанские школы и кинотеатры после трагедии в Кемерове

Прокуратура Рязанской области проверит торгово-развлекательные центры, кинотеатры, школы и учреждения допобразования после
Накануне в Кемерове загорелся четвертый этаж ТЦ «Зимняя вишня». По последним данным, жертвами трагедии
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Фото: © RZN.info / Антон Насонов
Прокуратура Рязанской области проверит торгово-развлекательные центры, кинотеатры, школы и учреждения допобразования после
Накануне в Кемерове загорелся четвертый этаж ТЦ «Зимняя вишня». По последним данным, жертвами трагедии
© RZN.info
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