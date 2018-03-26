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14:13, 26 марта 2018 734
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Прокуратура проверит рязанские школы и кинотеатры после трагедии в Кемерове

Прокуратура проверит рязанские школы и кинотеатры после трагедии в Кемерове

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Прокуратура Рязанской области проверит торгово-развлекательные центры, кинотеатры, школы и учреждения допобразования после трагедии в Кемерове. Специалисты обратят особое внимание на системы сигнализации и пожаротушения, сообщила пресс-служба надзорного органа.

Накануне в Кемерове загорелся четвертый этаж ТЦ «Зимняя вишня». По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, более 40 пострадали.


© RZN.info

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