Прокуратура будет судиться с рязанским минтрансом из-за ям на трассе

Прокуратура обратилась в суд с иском о бездействии регионального минтранса. Об этом сообщил сайт Шиловского районного суда.
Суд назначил предварительное слушание по заявлению прокурора. Тот требует признать бездействие минтранса, «выразившегося в непринятии мер по надлежащему ремонту и содержанию участков автомобильной дороги общего пользования в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-93».
После обследования участка дороги «Ряжск- Касимов- Нижний Новгород» с 109 км + 70 м по 113 км + 300 м, протяженностью 4 км 230 м установили, что ямы на нем превышают предельно допустимые требования.
«По мнению прокурора, указанное бездействие министерства является незаконным, нарушающим конституционные права всех граждан-участников дорожного движения, водителей и пешеходов», — отмечается в сообщении.