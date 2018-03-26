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9:24, 26 марта 2018 206
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Проехавшая на «красный» иномарка устроила ДТП на площади Ленина. Видео

Проехавшая на «красный» иномарка устроила ДТП на площади Ленина. Видео

В воскресенье, 25 марта, иномарка проехала на «красный» и устроила ДТП на площади Ленина. Видео с места происшествия опубликовали в группе «Дороги Рязани».

На кадрах видно, что для машин, которые двигаются по Первомайскому проспекту прямо, горел запрещающий сигнал светофора. Ford Focus выехал на пересечение проспекта с улицей Маяковского, чтобы проехать на «зеленый», когда в него врезалась легковушка. На момент столкновения «красный» горел уже 19 секунд. От удара Ford развернуло на 180 градусов.

Официальной информации о пострадавших пока не поступало.


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