Проехавшая на «красный» иномарка устроила ДТП на площади Ленина. Видео

В воскресенье, 25 марта, иномарка проехала на «красный» и устроила ДТП на площади Ленина. Видео с места происшествия опубликовали в группе «
На кадрах видно, что для машин, которые двигаются по Первомайскому проспекту прямо, горел запрещающий сигнал светофора. Ford Focus выехал на пересечение проспекта с улицей Маяковского, чтобы проехать на «зеленый», когда в него врезалась легковушка. На момент столкновения «красный» горел уже 19 секунд. От удара Ford развернуло на 180 градусов.
Официальной информации о пострадавших пока не поступало.