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21:37, 26 марта 2018 96
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Посольство РФ в США предложило через твиттер выбрать, в каком городе закрыть американское генконсульство

Посольство РФ в США предложило через твиттер выбрать, в каком городе закрыть американское генконсульство

Посольство РФ в США предложило через твиттер выбрать, в каком городе закрыть американское генконсульство.

На выбор предложены три города: Владивосток, Екатеринбург и Санкт-Петербург. На момент публикации лидировало петербургское представительство.

Напомним, 26 марта Соединенные Штаты заявили о высылке 60 российских дипломатов и закрытии генконсульства в Сиэтле в ответ на отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В покушении на их убийство Британия обвиняет Россию.

Кроме США, дипломатов вышлют еще почти два десятка государств. На данный момент известно о выдворении 134 человек.


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Огурцы, свинина и пачка аспирина

Огурцы, свинина и пачка аспирина

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