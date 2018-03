Посольство РФ в США предложило через твиттер выбрать, в каком городе закрыть американское генконсульство.

На выбор предложены три города: Владивосток, Екатеринбург и Санкт-Петербург. На момент публикации лидировало петербургское представительство.

Напомним, 26 марта Соединенные Штаты заявили о высылке 60 российских дипломатов и закрытии генконсульства в Сиэтле в ответ на отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В покушении на их убийство Британия обвиняет Россию.

Кроме США, дипломатов вышлют еще почти два десятка государств. На данный момент известно о выдворении 134 человек.

US administration🇺🇸 ordered the closure of the Russian Consulate in Seattle @GK_Seattle🇷🇺. What US Consulate General would you close in @Russia, if it was up to you to decide