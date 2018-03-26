Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:50, 26 марта 2018 282
 0    0

Полиция задержала дебоширов, разгромивших рязанскую маршрутку. Видео

Полиция задержала дебоширов, разгромивших рязанскую маршрутку. Видео

Полиция задержала дебоширов, разгромивших рязанскую маршрутку. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В отношении одного из хулиганов возбудили уголовное дело, его сообщников привлекли к административной ответственности.

После проверки полиция установила, что пьяные мужчины зашли в маршрутку №41, не оплатили проезд, стали громко петь песни, прыжками раскачивать автобус и конфликтовать с пассажирами, которые делали им замечания.

Около остановки «Вокзальная» один из мужчин кастетом начал бить по крыше автобуса и телевизору, висевшему в салоне, и повредил его. Затем, разбив кастетом стекло двери, дебошир и его приятели вышли из маршрутки, после чего мужчина скрылся с места преступления.

В отношении неоднократно судимого 30-летнего рязанца возбудили уголовное дело по пунктам «а», «в» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, на транспорте общественного пользования). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

На двух остальных мужчин 27-лет составили административные протоколы за совершение мелкого хулиганства по статье 20.1 КоАП РФ.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
13:50, 26 марта 2018
Полиция задержала дебоширов, разгромивших рязанскую маршрутку. Видео
13:35, 26 марта 2018
Рязанские ТРЦ прокомментировали свой уровень готовности к возможным пожарам 1
12:59, 26 марта 2018
Рязанскому кафе «На посошок» отказали в расширении
12:46, 26 марта 2018
Скончался Сергей Мавроди — СМИ
12:36, 26 марта 2018
Сотрудники «Прайм-стоматологии» заложили «капсулу времени» 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Три деревни на берегу Цны. Поиски туристических «изюминок» в Шацком районе

Три деревни на берегу Цны. Поиски туристических «изюминок» в Шацком районе

RZN.info составил туристический маршрут, в который не вошел райцентр.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:56, 16 марта 2018 26 382
Микроавтобус «Пикника» столкнулся в лоб с внедорожником. Подробности аварии
14:05, 22 марта 2018 25 426
В рязанскую поликлинику с очередью на улице приехала проверка из регионального минздрава 5
17:36, 15 марта 2018 23 241
Любимов заложил первый камень в рязанский завод по производству колясок. Фото
17:52, 13 марта 2018 21 321
В Сасове женщина умерла после приема у стоматолога 4
12:49, 18 марта 2018 20 666
Лариса Долина проголосовала в Рязани
Все новости
Голосования

Любимый фестиваль или рязанский праздник:

Окончание опроса: 30.03.2018
Архив голосований
Форум