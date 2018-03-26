Полиция задержала дебоширов, разгромивших рязанскую маршрутку. Видео

Полиция задержала дебоширов, разгромивших рязанскую маршрутку. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
В отношении одного из хулиганов возбудили уголовное дело, его сообщников привлекли к административной ответственности.
После проверки полиция установила, что пьяные мужчины зашли в маршрутку №41, не оплатили проезд, стали громко петь песни, прыжками раскачивать автобус и конфликтовать с пассажирами, которые делали им замечания.
Около остановки «Вокзальная» один из мужчин кастетом начал бить по крыше автобуса и телевизору, висевшему в салоне, и повредил его. Затем, разбив кастетом стекло двери, дебошир и его приятели вышли из маршрутки, после чего мужчина скрылся с места преступления.
В отношении неоднократно судимого 30-летнего рязанца возбудили уголовное дело по пунктам «а», «в» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, на транспорте общественного пользования). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
На двух остальных мужчин 27-лет составили административные протоколы за совершение мелкого хулиганства по статье 20.1 КоАП РФ.