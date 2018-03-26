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17:25, 26 марта 2018 485
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Обстрелявшие рязанских полицейских уроженцы Азербайджана получили реальные сроки

Обстрелявшие рязанских полицейских уроженцы Азербайджана получили реальные сроки

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В понедельник, 25 марта, в Рязанском областном суде огласили приговор двум уроженцам Азербайджана, которые напали на сотрудников полиции.

По версии следствия, 25 ноября 2017 год в Михайловском районе сотрудники ДПС остановили для проверки автомобиль Opel Astra, в салоне которого находились подсудимые. Сразу же после остановки машины пассажиры побежали в лесопосадку.

Один из них выстрелил в полицейских из травматического пистолета, другой — из обреза ружья, но не попали. Первый во время следствия находился в СИЗО.

Стрелявшего из обреза признали виновным по статьям 222 часть 1, 318 часть 2, 317 УК и назначили 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Подсудимый, стрелявший из пистолета, получил три года лишения свободы в колонии общего режима за статью 318 часть 1 УК. Отметим, что последний в суд не явился. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


© RZN.info

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