Ночью в рязанском селе сгорели дом и две машины

Ночью в селе Кидусово Спасского района сгорели дом и два автомобиля. Об этом
Сигнал о пожаре поступил в 3:49. На место выезжали три пожарных машины.
Никто не пострадал.
Причину возгорания и ущерб выясняют.
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Ночью в селе Кидусово Спасского района сгорели дом и два автомобиля. Об этом
Сигнал о пожаре поступил в 3:49. На место выезжали три пожарных машины.
Никто не пострадал.
Причину возгорания и ущерб выясняют.
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RZN.info составил туристический маршрут, в который не вошел райцентр.