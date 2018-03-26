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9:28, 26 марта 2018 77
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«Черный кот» и кубок по бодибилдингу. Обзор рязанских новостей за 24-25 марта

«Черный кот» и кубок по бодибилдингу. Обзор рязанских новостей за 24-25 марта

Фото: Pixabay.com

Завершились очередные мартовские выходные. Пришло время вспомнить, что произошло в Рязани 24-25 марта.

В субботу, 24 марта, в центре Рязани начали сносить дом 1918 года.

Горожане подвели итоги голосования за проекты благоустройства парков.

В Рязани прошел кубок Евпатия Коловрата и Авдотьи Рязаночки по бодибилдингу и фитнес-бикини. В этом году призовой фонд конкурса составил 370 тысяч рублей.

Жители Дягилева пожаловались на стаю собак, а в Окском заповеднике засняли лисицу и волков.

Юная рязанка прошла во второй тур «Битвы талантов» на «МУЗ-ТВ», а в голливудском боевике нашли кадр с изображением рязанской газеты.

Активисты помогли еще одной бабушке продуктами. Женщина рассказала ем, что не нужна своей семье.

В Рязани открылся танцевальный фестиваль «Черный кот-2018». RZN.info проводил прямую трансляцию фестиваля. Гран-при тридцать первого «Черного кота» получил московский коллектив «Звон».

Не обошлось без происшествий. В Шацком районе грузовик столкнулся с «ГАЗелью». Дочь погибшего водителя «ГАЗели» ищет очевидцев ДТП. В этом же районе на пожаре пострадал человек


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