Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:43, 25 марта 2018 439
 0    0

Любимов пожелал рязанским работникам культуры реализации всех намеченных планов

Любимов пожелал рязанским работникам культуры реализации всех намеченных планов

Губернатор Николай Любимов поздравил рязанских работников культуры с профессиональным праздником, сообщили на сайте регионального правительства.

«Наш край подарил миру плеяду великих прозаиков и поэтов, театральных деятелей, музыкантов и художников. Сберечь память о них, сохранить их творческое наследие — одна из важнейших задач», — отметил глава региона.

По словам Любимова, в 2018 году у рязанцев пользуются популярностью мероприятия в честь 240-летия Рязанской губернии. «Во многом — это заслуга работников культуры, которых отличает ответственное отношение к делу, энтузиазм и креативность», — заявил он.

Губернатор поблагодарил рязанцев за преданность профессии и пожелал здоровья, благополучия и реализации всехнамеченных планов.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «Общество»
10:33, 25 марта 2018
Рязанцев пригласили поучаствовать в чемпионате по чтению вслух «Открой рот»
10:04, 25 марта 2018
Рязанские активисты помогли еще одной бабушке продуктами
9:43, 25 марта 2018
Любимов пожелал рязанским работникам культуры реализации всех намеченных планов
9:21, 25 марта 2018
В Рязани ищут очевидцев ДТП на Приокском путепроводе
20:56, 24 марта 2018
После жалоб детей на здоровье в Волоколамске проведут масштабную диспансеризацию
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Создавая легенду. «Мармакс» рассказал о строительстве уникального для Рязани проекта недвижимости

Создавая легенду. «Мармакс» рассказал о строительстве уникального для Рязани проекта недвижимости

Клубный дом премиум-класса «Легенда Горького» строится на улице Горького.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:56, 16 марта 2018 26 281
Микроавтобус «Пикника» столкнулся в лоб с внедорожником. Подробности аварии
14:05, 22 марта 2018 24 846
В рязанскую поликлинику с очередью на улице приехала проверка из регионального минздрава 5
17:36, 15 марта 2018 23 000
Любимов заложил первый камень в рязанский завод по производству колясок. Фото
17:52, 13 марта 2018 20 961
В Сасове женщина умерла после приема у стоматолога 4
12:49, 18 марта 2018 20 498
Лариса Долина проголосовала в Рязани
Все новости
Голосования

Любимый фестиваль или рязанский праздник:

Окончание опроса: 30.03.2018
Архив голосований
Форум