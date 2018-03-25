Любимов пожелал рязанским работникам культуры реализации всех намеченных планов

Губернатор Николай Любимов поздравил рязанских работников культуры с профессиональным праздником, сообщили на
«Наш край подарил миру плеяду великих прозаиков и поэтов, театральных деятелей, музыкантов и художников. Сберечь память о них, сохранить их творческое наследие — одна из важнейших задач», — отметил глава региона.
По словам Любимова, в 2018 году у рязанцев пользуются популярностью мероприятия в честь 240-летия Рязанской губернии. «Во многом — это заслуга работников культуры, которых отличает ответственное отношение к делу, энтузиазм и креативность», — заявил он.
Губернатор поблагодарил рязанцев за преданность профессии и пожелал здоровья, благополучия и реализации всехнамеченных планов.