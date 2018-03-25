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12:56, 25 марта 2018 977
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Снять и внести. В Сбербанке отреагировали на фото со спящим бомжом в рязанском отделении 2

Снять и внести. В Сбербанке отреагировали на фото со спящим бомжом в рязанском отделении

В Сбербанке отреагировали на фото со спящим бомжом в рязанском отделении. Соответствующий снимок опубликовали во «ВКонтакте».

Официальный аккаунт Сбербанка в соцсети прокомментировал ситуацию: «Для обеспечения безопасной обстановки в отделениях и зонах самообслуживания ответственными сотрудниками банка регулярно проводятся выезды по факту обнаружения клиентами посторонних лиц без определенного места жительства».

В сообщении также отмечается, что действия сотрудников охраны и полиции не всегда эффективны и «носят временный характер».

«Сожалеем, что вам пришлось столкнуться с подобной ситуацией», — заявили в сообщении.


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