Снять и внести. В Сбербанке отреагировали на фото со спящим бомжом в рязанском отделении

В Сбербанке отреагировали на фото со спящим бомжом в рязанском отделении. Соответствующий снимок опубликовали во «ВКонтакте».
Официальный аккаунт Сбербанка в соцсети прокомментировал ситуацию: «Для обеспечения безопасной обстановки в отделениях и зонах самообслуживания ответственными сотрудниками банка регулярно проводятся выезды по факту обнаружения клиентами посторонних лиц без определенного места жительства».
В сообщении также отмечается, что действия сотрудников охраны и полиции не всегда эффективны и «носят временный характер».
«Сожалеем, что вам пришлось столкнуться с подобной ситуацией», — заявили в сообщении.