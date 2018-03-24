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12:51, 24 марта 2018 497
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В соседнем регионе разыскивают юношу из Рязанской области

В соседнем регионе разыскивают юношу из Рязанской области

Полиция разыскивает Максима Лопатина из Рязанской области, пропавшего 6 февраля этого года. Об этом сообщил сайт управления МВД по Владимирской области.

Максим Лопатин 2000 года рождения зарегистрирован в Касимове на улице Широкой. С 6 февраля о молодом человеке ничего неизвестно, тогда он ушел из дома и не вернулся.

«Молодой человек периодически выходит на связь с родственниками по телефону и сообщает о своем намерении вернуться домой, однако до настоящего времени этого не сделал», — отмечается в сообщении полиции.

Всех, кому известна информация о юноше, попросили обращаться по номерам телефона 8 (49131) 2-24-64 или 02.

Фото УМВД по Владимирской области


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