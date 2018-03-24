В соседнем регионе разыскивают юношу из Рязанской области

Полиция разыскивает Максима Лопатина из Рязанской области, пропавшего 6 февраля этого года. Об этом сообщил
Максим Лопатин 2000 года рождения зарегистрирован в Касимове на улице Широкой. С 6 февраля о молодом человеке ничего неизвестно, тогда он ушел из дома и не вернулся.
«Молодой человек периодически выходит на связь с родственниками по телефону и сообщает о своем намерении вернуться домой, однако до настоящего времени этого не сделал», — отмечается в сообщении полиции.
Всех, кому известна информация о юноше, попросили обращаться по номерам телефона 8 (49131) 2-24-64 или 02.
Фото УМВД по Владимирской области